Timote: Encuentra un puma muerto en el camino real de Timote-Tejedor

n la mañana del lunes apareció un puma sin vida a la altura del puente en el camino de Timote.

Consultado a médico veterinario al respecto nos comentaba… por lo que se ve en las imágenes podría haberse producido por un disparo de bala o haber sido atropellado por hallarse en el camino. Las dos hipótesis pueden ser valederas…

Han sido muchas las manifestaciones en este último tiempo de muerte de animales atacado por pumas, en su mayoría potrillos, corderos y terneros.

Recordemos que el puma es en un habitante natural de nuestra zona, esta desde antes de la llegada del hombre y no tiene predadores, nos aclara.

En los últimos años a aumentado mucho su número debido básicamente a la poca gente que vive en el campo y a los grandes cañadones que hoy están sin agua y les brinda un ambiente ideal para multiplicarse. (Fuente: Láser Redes/BR)