Tierra de nadie: Vecinos de la localidad de 12 de Octubre manifiestan estar preocupados por hechos de inseguridad dado en las últimas semanas

El hecho vandálico que sufrió este fin de semana la Sociedad de Fomento de 12 de Octubre, donde aparecieron consignas contra integrantes de la entidad, no es un hecho aislado, del que podría decirse “al voleo”.

Tras difundirse por parte del El Regional Digital lo sucedido en el Salón de Evento de la entidad fomentista, y donde en la mañana de este lunes en el programa Acontecer Rural por FM 102.7 se hizo mención de lo sucedido, esto genero el llamado de vecinos y ex residente de la localidad de 12 de Octubre, quienes han manifestando que desde hace varios meses y semanas se vienen dando una serie de hechos delictivos, que incluso hasta hubo uso de armas de fuego, por lo que se mostraron preocupados.

En la localidad desde hace más de 10 años no se cuenta con un efectivo de Policía estable, a pesar que precisamente la Sociedad de Fomento en su oportunidad acondiciono la vivienda del destacamento policial, en 12 de Octubre no hay una presencia policial, resaltaron y coincidieron varios vecinos en dialogo con la redacción de El Regional Digital.

Volviendo a los hechos de inseguridad se han reportados hechos de robo de lechones, corderos, y en el mes de febrero último, una vecina ya cansada de esta situación, hizo uso de un arma de fuego contra un grupo de personas que intentaron ingresar a su vivienda en un predio rural pegado a la comunidad. La persona, según testimonios recogidos, habría recibido también una represalia por parte de un grupo de jóvenes.

En tanto que un productor agropecuario el pasado 9 de febrero, fue víctima de un hecho de abigeato, cuando le carnearon cuatro animales vacunos. Incluso quien cometió este delito hasta uso el tractor del productor para llevar la carne faenada, aseguro otra fuente que se comunico.

Otro hecho, pero más cercano es el que sufrió hace 15 días, un vecino del 12, a quien le ingresaron a la casa, y le fue sustraído dinero en efectivo y un TV, comento una de las fuentes. En estos casos, la policía ha sido puesta en conocimiento sobre los hechos.

En el caso de la localidad de 12 de Octubre al no contar con presencia policial, dependen de la Sub Comisaria French, quien debe velar por la seguridad del lugar, sin embargo se quejan porque no hay respuestas, ni respuesta policial. Hasta han solicitado a Patrulla Rural patrullaje por el pueblo, pero no es jurisdicción del CPR la vigilancia en un centro urbano.

Otro vecino de la localidad aseguro a El Regional Digital, tener cierto temor , ya que al ir a la casa que tienen en el pueblo, ingresen y no encuentren nada por un posible hecho de robo que sufra. Sin duda el estado de preocupación es importante, y es vital que las autoridades politicas tomen carta en el asunto.

Volviendo al hecho sufrido por la Sociedad de Fomento, informaron que hoy lunes realizaban la correspondiente denuncia, que el Delegado del pueblo no se había comunicado, si desde la Municipalidad de Julio, comentaron.