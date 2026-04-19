Tenis: Valentino Rossi, campeón en Misiones

El tenista nuevejuliense, Valentino Rossi, que es parte de la Academia Ichkov, en Ezeiza compitió esta ultima semana del 2° Torneo Regional de la temporada, disputado en el Itapúa Tenis Club de Posadas y organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), donde en la Categoria Sub 18, tuvo una destacada participación deportiva, donde en singles, tras quedar libre en la primera ronda, gano en cuartos de final al formoseño Leandro Sanguina por 6-0 y 6-2. Luego, en semifinales, fue derrotada por el santafecino Juan Petroli (Reconquista) por 6-2 y 6-3, quien posteriormente se consagro campeón del certamen.

En tanto que Rossi también compitió en dobles, haciendo dupla con Juan Petroli, donde tras llegar a semifinales superaron a Dante Ziplivane (Posadas) e Ignacio Romero (Corrientes) por 6-2, 6-7 y 10-7, accediendo a la final.

Ya en finales, enfrentaron a la dupla integrada por Máximo Bellotti (Chaco) y Leandro Sanguina (Formosa), y a quienes ganaron por 6-3 y 7-6.

De esta manera, Rossi se consagró campeón en dobles y sumó importantes puntos para el ranking nacional de la AAT.