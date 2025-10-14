Tenis: Emotivo homenaje recibió José Luis “Cacho” Logioco en Club San Martin

Un acto cargado de emoción que reunió a familiares, dirigentes y socios para descubrir la placa que inmortaliza el legado de «Cacho» en el tenis de la institución.

En el marco de la 5ª fecha de la Liga Nuevejuliense de Tenis, el Club San Martín llevó adelante un emotivo homenaje a José Luis “Cacho” Logioco, una figura fundamental en el desarrollo de esta disciplina dentro de la institución.

En reconocimiento a su aporte y compromiso, el quincho de tenis pasó a llevar su nombre, y además, el torneo que se disputa en esta fecha de la liga fue bautizado como “Torneo Cacho Logioco”, reafirmando de esta manera el lugar que ocupa en la historia del tenis de San Martín.

Del acto participó su familia, el presidente del Club San Martín, Daniel Farías, el presidente de la Subcomisión de Tenis, Juan Bautista Artola, junto a otros integrantes de dicha subcomisión y numerosos socios del club, quienes acompañaron con calidez este momento tan especial.

Tras el descubrimiento de la placa, se compartieron sentidas palabras en honor a su trayectoria y dedicación. En ese marco, Juan Bautista Artola agradeció los años que «Cacho» brindó al club, destacando que su presencia es un honor y un impulso para seguir creciendo.

El homenaje tuvo un cierre muy especial cuando «Cacho» volvió a la cancha para realizar un peloteo, en una escena cargada de emoción que reflejó su vínculo eterno con este deporte y con la institución.

Este reconocimiento no solo honra su historia, sino que también preserva los valores de esfuerzo, compromiso y pasión que marcaron su camino y que hoy siguen inspirando a toda la comunidad.

Finalmente, se informó que el viernes 10, a partir de las 12:30 hs, se disputarán las finales del torneo, invitando a toda la comunidad a acercarse y compartir una jornada de tenis, encuentro y celebración.