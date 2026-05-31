“Te puedo dar 10 mil por semana”: así captaban a juveniles de Independiente en la causa por grooming. Hay dos detenidos e Vedia
La causa por grooming que sacudió a Independiente hace un tiempo atras, sumó en las últimas horas dos detenidos y una serie de chats que muestran cómo operaban los acusados para contactar a chicos del club mediante redes sociales, pedirles imágenes personales e íntimas y prometerles “10 mil pesos por semana” o “comisiones” por sumar a otros juveniles.
Conforme se conocio, los procedimientos fueron realizados por personal de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen de la Policía Bonaerense, en una investigación encabezada por la UFI Nº2 de Avellaneda-Lanús. Asimismo, en el allanamiento llevado adelante en la localidad de Vedia, partido de Leandro N. Alem, intervino y encabezó el procedimiento la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, juntamente con personal de Jefatura Policial L. N. Alem (Vedia) participando activamente en las tareas operativas y de coordinación en el lugar.
La investigación avanzó con la detención de un empleado del Ministerio de Salud y un profesor de Geografía acusados de contactar a adolescentes de las Inferiores del club mediante redes sociales. Los chats incorporados al expediente muestran ofrecimientos de dinero, pedidos de fotos y propuestas para sumar a otros menores.
Los detenidos son M. E. D., de 41 años y empleado del Ministerio de Salud de la Nación, y G. A. B., de 52, profesor de Geografía en Escuelas Secundarias de Ituzaingó y Morón. Según el expediente, ambos habrían mantenido contacto con adolescentes vinculados a las divisiones inferiores de Independiente entre enero y abril de este año.
La investigación se inició después de que el club de Avellaneda denunciara episodios de grooming que involucraban a juveniles de la pensión y otras categorías de Inferiores. A partir de capturas de pantalla, testimonios y análisis de dispositivos, los investigadores reconstruyeron una modalidad de captación que incluía perfiles falsos de Instagram, mensajes temporales y transferencias de dinero a través de billeteras virtuales.
En uno de los intercambios incorporados al expediente, uno de los acusados se presenta ante un adolescente de 13 años bajo la figura de un supuesto “botinero”.
“Botinero es un tipo que le pasa plata a futbolistas, por lo general juveniles. Sin nada a cambio”, escribió. Luego le ofreció “10 mil por semana” y finalmente “30 mil” mensuales. También le pidió un alias para hacerle transferencias y le aclaró: “Ahora te aclaro un par de cosas”.
El diálogo continuó con preguntas sobre cómo gastaría el dinero y con pedidos para que le enviara fotos. “Cuando gastes mi platita quiero que me muestres en qué gastás. Mandá fotos”, escribió el sospechoso. Más adelante, incluso le ofreció dinero a cambio de incorporar a otros chicos: “Te ganás comisión si me aceptan como botinero”.
Otro de los chats incorporados al expediente fue atribuido a uno de los imputados, quien utilizaba perfiles en redes sociales para contactar a los adolescentes alojados en la pensión de Independiente, consultándoles si estaban solos, cuándo podían salir y si tenían permiso para retirarse durante los fines de semana.
Fuente e imagen: El vediense
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