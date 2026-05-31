“Te puedo dar 10 mil por semana”: así captaban a juveniles de Independiente en la causa por grooming. Hay dos detenidos e Vedia

La causa por grooming que sacudió a Independiente hace un tiempo atras, sumó en las últimas horas dos detenidos y una serie de chats que muestran cómo operaban los acusados para contactar a chicos del club mediante redes sociales, pedirles imágenes personales e íntimas y prometerles “10 mil pesos por semana” o “comisiones” por sumar a otros juveniles.

Conforme se conocio, los procedimientos fueron realizados por personal de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen de la Policía Bonaerense, en una investigación encabezada por la UFI Nº2 de Avellaneda-Lanús. Asimismo, en el allanamiento llevado adelante en la localidad de Vedia, partido de Leandro N. Alem, intervino y encabezó el procedimiento la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, juntamente con personal de Jefatura Policial L. N. Alem (Vedia) participando activamente en las tareas operativas y de coordinación en el lugar.

La investigación avanzó con la detención de un empleado del Ministerio de Salud y un profesor de Geografía acusados de contactar a adolescentes de las Inferiores del club mediante redes sociales. Los chats incorporados al expediente muestran ofrecimientos de dinero, pedidos de fotos y propuestas para sumar a otros menores.