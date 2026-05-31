Hoy domingo 31 pruebas libres en el Kartodromo de 9 de Julio

El AutomotoClub Nuevejuliense continúa atravesando semanas de intensa actividad, demostrando una vez más el enorme compromiso de dirigentes, colaboradores y amantes del automovilismo para mantener al autódromo en permanente movimiento, tanto desde lo deportivo como también en las mejoras y trabajos sobre las instalaciones, aspectos que serán detallados próximamente en otro informe.

En lo inmediato, la actividad en pista volverá a decir presente este domingo 31 de mayo con una jornada de pruebas libres de karting, pensando ya en la próxima competencia de la especialidad.

Desde las 10:00 y hasta las 17:30 horas, pilotos y equipos podrán girar en el trazado nuevejuliense en una jornada ideal para continuar ajustando detalles y seguir sumando kilómetros de preparación.

El valor de las pruebas será de $30.000 y el predio contará con servicio de cantina, mientras que la entrada para el público será libre y gratuita.

Desde la institución se invita a toda la comunidad y a los fanáticos del deporte motor a acercarse al autódromo para disfrutar de un domingo diferente, compartiendo una jornada cargada de velocidad, pasión y el tradicional ambiente fierrero que caracteriza a cada encuentro.