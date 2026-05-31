«Copa Centenario Club Atl. French»:Hoy se inicia la etapa final buscando el campeón del Torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol

Esta tarde a las 15:30hs se jugara el primer partido de dos que están previstos para conocer el ganador del Torneo Play Off de la Liga Nuevejuliense de Futbol. Cabe destacar que el Clasificatorio lo gano el Club Atlético Naon, donde recordamos que el equipo naonese ya se consagro campeón en la temporada 24/25.

La final del Play Off la juegan en el Estadio Santiago Noe Baztarrica, el local San Martin y Naon, ambos finalistas. El Santo viene de ganar por penales a French, mientras que Naon termino empatado en cero ante Once Tigres, pero la ventaja de dos goles logrados en el partido de ida lo dejo como finalista.

Bajas en ambos equipos

El Santo afrontará la final con bajas importantes: Matías Urquiza y Ezequiel Bayaut están suspendidos, mientras que Tomás Boggiano y Pedro Redigonda no podrán estar por lesión.

Por su parte, Naón no podrá contar con Cristian Díaz por lesión, aunque recuperan a Yamil Acis y José Tamburelli, quienes ya dejaron atrás sus respectivas molestias físicas.

La serie tiene mucho en juego: San Martín está obligado a quedarse con la Etapa Final para forzar dos partidos mas para determinar al campeón del año. Naón, en cambio, si conquista los playoffs se consagrará campeón, ya que ganó la Etapa Clasificatoria.

Transmisión en vivo

El partido podra escucharse o seguirse por los siguientes medios

FM 102.7 Radio Amanecer – www.redamanecer.com.ar

FM 97.1 Radio Eco – www.radioeco971.com.ar

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