Se desarrollo Mayo Sinfonico con un buen acompañamiento de vecinos

Con una destacada convocatoria de público que colmó el Salón Blanco Municipal, se desarrolló anoche una nueva edición del ciclo “Mayo Sinfónico”, una propuesta organizada por la dirección

de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio junto a la Orquesta 9 de Julio, dirigida por Cristian Luzza.

El concierto -del que participó la Intendente Municipal, María José Gentile, junto a funcionarios de su Gabinete-, reunió sobre el escenario a la Orquesta 9 de Julio, la Orquesta de Guitarras

del Conservatorio Juan R. Pérez Cruz de Junín, músicos de la Orquesta de General Viamonte y los coreutas dirigidos por Cristian Medina, quienes ofrecieron un espectáculo de gran nivel

artístico que fue acompañado con entusiasmo por el público presente.



El ciclo Mayo Sinfónico nació en 2019 como un festival de música clásica propio de la ciudad, con el objetivo de fomentar el intercambio entre músicos y agrupaciones de distintas

localidades.

Desde entonces, ha contado con la participación de orquestas, cuartetos, dúos y diversas formaciones que enriquecieron cada una de sus ediciones.

En esta oportunidad, la propuesta permitió además mostrar el crecimiento y la formación alcanzada por los músicos de la Orquesta 9 de Julio a lo largo de sus primeros diez años de trayectoria, consolidando un espacio cultural que ya forma parte de la agenda artística local.

La velada se vivió en un clima de gran disfrute y reconocimiento hacia los intérpretes, coronando una nueva edición de un encuentro que continúa afianzándose como una de las expresiones musicales más importantes de la ciudad.