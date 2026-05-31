2 de junio, Día del Bombero Voluntario Argentino: La Asociación Bomberos 9 de Julio dio a conocer el cronograma actividades, en el marco de su 80° aniversario

Este martes 2 de junio, se celebra en Argentina, el Dia del Bombero Voluntario, y en ese marco la Asociación Cooperadora de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio dio a conocer el cronograma oficial de actos que llevara adelante, esto en el año del 80º aniversario que la entidad bomberil de Av. Vedia celebra este año 2026.



Conforme se hizo conocer las actividades comenzarán el martes 2 de junio con el tradicional izamiento de la Bandera Patria y toque de sirena a las 8:00 horas en el Cuartel Central.

Posteriormente, a las 19:00 horas, se celebrará una misa en acción de gracias en el Santuario Nuestra Señora de Fátima.

Más tarde, a las 20:15 horas, se realizará un homenaje en el monumento al Bombero Voluntario ubicado en Plaza Italia, culminando la jornada con el arriado de la Bandera Patria en el Cuartel Central a las 20:30 horas.

En tanto que el sábado 6 de junio, en una segunda parte de los actos, se realizara una formación de honor a las 21:00 horas en el Cuartel Central y posteriormente, a las 22:30 horas, se llevará adelante la tradicional cena homenaje dedicada a los integrantes del cuerpo activo.

Desde la institución destacaron la importancia de esta fecha para reconocer el compromiso, la vocación de servicio y el esfuerzo permanente de los bomberos voluntarios, pilares fundamentales de la comunidad nuevejuliense desde el 10 de julio de 1946.