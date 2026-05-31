Semana de la Miel: Se dará una charla abierta sobre herramientas para fortalecer la cadena apícola en 9 de Julio

Con motivo de la Semana de la Miel que se celebro del 14 al 20 de mayo ultimo, la Sub Secretaria de Producción y Empleo, dio a conocer un encuentro de la cadena apícola, con el objetivo de visualizar y fomentar esta actividad productiva.

Por cuestiones de agenda no se pudo realizar en la fecha antes realizada, pero tras un trabajo con productores e integrantes de la cadena, es llevará adelante una charla abierta destinada a productores y personas interesadas en la actividad apícola. Ademas la jornada contara con referentes de la apicultura del Ministerio de Desarrollo Agrícola.

La propuesta se desarrollará el miércoles 17 de junio, a las 14 horas, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la intersección de Libertad y Salta.

Durante el encuentro se abordarán diferentes temáticas vinculadas al desarrollo de la cadena apícola, entre ellas buenas prácticas para el cuidado de las colmenas y la prevención de enfermedades, además de los trámites necesarios para la habilitación de salas de extracción de miel y productos apícolas.

Sin dudas para los apicultores será oportunidad de evacuar la reciente incorporación del DTE Apicola, por parte del SENASA, ycuestionada esta medida por los apicultores en la provincia de Buenos Aires.

A partir del 1º de agosto, los apicultores de todo el país deberán gestionar de manera obligatoria el Documento de Tránsito electrónico (DT-e) antes de realizar cualquier movimiento de material apícola. La medida fue anunciada por Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y generó fuertes cuestionamientos por parte de productores y entidades rurales.