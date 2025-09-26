TC2000: Tomi Cingolani se sube a un Toyota para correr los 200kms de Buenos Aires

El Corsi Sport dio a conocer los pilotos titulares e invitados para la 19º Edición de los 200 Km de Buenos Aires del TC2000 “Gran Premio YPF INFINIA”, donde Tomás Cingolani correrá como invitado por parte de Gabriel Ponce de León en la Toyota Corolla Cross #32. El otro binomio esta integrado por Tomás Fernández-Christian Vallejo en la Toyota Corolla Cross #112, mientras que el tercer binomio lo componen Lautaro Campione-Gastón Rossi en el Toyota Corolla Cross #317.

Estas serán las 3 duplas de la escudería de Christian Corsi que buscarán la gloria en la carrera más esperada del año el 26, 27 y 28 de septiembre en el circuito 9 del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires.

El sábado a las 15.55 hs se correrá la parte inicial de los 200 km a 30 minutos o 18 vueltas. El domingo a las 12.25 hs se correrá la parte final a 42 vueltas o 60 minutos.

En un principio Cingolani iba a correr con Capurro. Gabriel Ponce de León junto a Tomás Cingolani, conformarán un binomio con apellidos históricos del TC2000. Para Tricampeón Argentino de la categoría será su 16° Edición participación. Cabe destacar que Ponce de León es uno de los máximo ganadores con dos triunfos: uno como piloto titular y otro como invitado. El primer fue el 31 de octubre de 2004 junto a Patricio Di Palma con un Ford Focus (Ford YPF), mientras que el segundo, data el 27 de septiembre de 2015 con Matías Rossi con un Toyota Corolla (Toyota Team Argentina).

Tomás Cingolani, invitado del piloto de Junín, tuvo su última carrera en el TC2000 el 28 de noviembre de 2021 en Buenos Aires (Fecha 12) con un Renault Fluence. Este año tendrá la oportunidad de compartir la butaca del Toyota Corolla Cross #32 de Gabriel Ponce de León. El piloto de 9 de Julio participó en una edición en los 200 Km de Buenos Aires, como titular el 5 de septiembre de 2021 mientras que su invitado fue “Josito” Di Palma.