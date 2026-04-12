12/04/2026   Regionales

Tasa Vial: comunicado del Municipio de Hipólito Yrigoyen tras el fallo judicial a favor de productores que solicitan información

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En relación con la publicación del medio Bichos de campo, que compartimos días atrás (ver https://hendersonline.com.ar/nota.php?noticiaid=27607), desde la Secretaría de Asuntos Legales, cuya titular es la abogada Linda López, enviaron a Hendersonline, junto con la imagen, el comunicado que transcribimos a continuación. Parte del primer párrafo del escrito señala que a quienes solicitaron por vía judicial información sobre la tasa Vial, nunca se les negó la misma, sino que se  ha observado las  formalidades en  las que lo solicitaban  y en carácter que  lo hacían. A pesar del fallo a favor de los productores, parece que la «novela» no terminó.

 

Carpetas con documentación relacionada con la  información solicitada por productores rurales

COMUNICADO SOBRE   EL FALLO JUDICIAL DE  SOLICITUD DE  INFORMACION

La  Secretaria de  Asuntos  Legales informa  a  la  comunidad  que    los  Srs. María Estela Odriozola, Teresa Manrique , Eduardo Otero , Fabián Pereyra Iraola, , Juan Manuel Canepa, María Gabriela Gamboa,  Francisco Berisso, y Matías Julián Riveros,    son  los  solicitantes  de  la  información  por  vía  judicial, a  quienes  no se  les  ha  negado  nunca  la  información  si no se  ha  observado  las  formalidades  en  las  que  lo  solicitaban  y  en  carácter    que  lo hacían,  atento  que  alguna  de  ellas   contienen   documento   o  datos privados o datos que  este  municipio  no  está  obligado a  reproducir:

Lo  solicitado  por  la  actora  en  el  juicio de  amparo  es lo  que  se detalla a continuación, ejemplo….

– Informe la cual es la extensión del municipio de Hipólito Yrigoyen, discriminando cantidad de Hectáreas Rurales y Superficie Urbana, y padrón de Propietarios de Inmuebles Rurales y Urbanos;

– Listado de Cheques emitidos por el Municipio desde el 1 de enero de 2024 a la fecha, consignando: Número de Cheque, fecha de emisión, beneficiario, número de factura abonada con cada uno de ellos, monto y concepto por el cual se abona;

– Listado de Transferencia efectuadas desde las Cuentas Oficiales del Municipio de desde el 1 de enero de 2024 a la fecha, consignando: Numero de CBU de la cuenta a la que fuera realizada, fecha de la transferencia, beneficiario, Numero de factura abonada por cada una de ellas, monto y concepto por el cual se abona.-

Que  la  Instancia   de  segundo  Grado,  la   Cámara  Contencioso Administrativa  de    San  Martin,  en  su  resolutorio  en  el  punto  2) determino …., a los fines de la obtención de la documentación requerida en forma directa. Establecer, asimismo, que el costo de reproducción de los documentos que contengan la información requerida debe ser sufragado por la parte interesada, en la medida en que importe su provisión en soporte físico.-

Que  se  por  medio  de la  presentación  Judicial  se  pone  a  disposición  en  forma  presencial  o se  liquida  la  tasa que  deben  pagar  a  fin de  realizar   la  reproducción  correspondiente.- se  adjunta  foto  de  todas  las  actuaciones administrativas,  a  la  fecha  no se han  presentado  a  verla en  forma  presencial NI  SE  HA DEPOSITADO  EL  DINERO

Que  todos  sabemos  el fácil  acceso que  hay  a  cualquiera  de  los  funcionarios municipales  en  este  distrito,  somos  una  comunidad que nos  cruzamos  en  todos lados,  todos  sabemos  dónde  vive  cada  uno  y  nunca  se  ha negado  la  atención a nadie  y  se  han  brindado  todas  las  explicaciones   necesaria, se  han  mantenido  reuniones  con  todos  los  sectores  (ejemplo  es  la  sanción de  la Ordenanza  de  exención del  año 2025  por  cuestión de  crisis en el  sector  Agropecuario)

Es necesario dejar  de replicar  situaciones confusas y llevar tranquilidad y brindar información clara a la comunidad., lo difundido públicamente es parcial e incompleta. Promocionando  resultados  desde  la  primera  resolución  que  en segunda  instancia  validó  parte  de  nuestro planteo.-

Seguimos  trabajando  en un  contexto  social  complejo y  seguiremos  atendiendo  como  todos  los  días  a todos  los  Ciudadanos/Ciudadanas de  nuestro  Distrito,  sean  organizaciones de  Campo o no.-

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