Tasa de Red Vial: Información importante a tener en cuenta

Sociedad Rural de 9 de Julio informa que la 1era. cuota de Tasa de Red Vial vence el 10 de febrero de 2026. Si estas alcanzado por Emergencia o Desastre Agropecuario, es importante que se conozcan los siguientes beneficios:

-Aquellos productores que tienen Emergencia Agropecuaria, tiene prorroga del pago por 180 días, sin intereses ni recargos.

-Aquellos productores que tienen Desastre Agropecuario, cuentan con exención del pago de la cuota, según el porcentaje declarado en la emergencia.

Como acceder a este beneficio

-Nota solicitando la exención o prorroga del vencimiento de la cuota 1/2026, indicando números de inmuebles afectados, firmada por el titular/titulares (firma, aclaración, DNI, teléfono y e-mail de contacto). La misma se dirige a la Sra. Intendente y se presenta por mesa de entradas.

-Certificado de emergencia y/o desastre agropecuario emitido por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (CEDABA).

-Copia de escritura de dichas partidas.

-DNI de los contribuyentes que figuren en las escrituras presentadas.

Desde Sociedad Rural de 9 de Julio, se recuerda que es importante que la documentación arriba mencionada debe ser presentada antes del vencimiento de la cuota, que es el 10 de febrero.