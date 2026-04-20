Suspenso: La definición del Clasificatorio deberá esperar a la ultima fecha. La Niña es el equipo descendido a la B

Se disputo este fin de semana en dos jornadas los partidos de la fecha 21 del Torneo de Primera División de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, «Copa Centenario Club French», donde llegando ya casi a la instancia final el torneo clasificatorio, los resultados de la misma dejo en suspenso quien se perfila como ganador, ya que la definición se conocerá recién en la ultima fecha.

El sábado jugaron San Agustín y Agustín Álvarez y terminaron empatados en cero. En el Estadio de El Fortín, el local recibió a Atlético 9 de Julio. Los dirigidos por Ormachea venían de ganarle a French y no fue menos en esta oportunidad donde el «millonario» logro una victoria de 2 a 0.

En tanto quien venia como ultimo puntero, San Martin recibió en su cancha a Libertad. Ambos equipos venían de empatar. Fue mas la visita y eso se traslado en el resultado final: Gano Libertad 2 a 1.

Con ese resultado, el «Santo» ponía en juego su liderazgo en el torneo, faltando una fecha.

En tanto que este domingo 19, en la localidad de Patricios, el partido no era cosa menor. el local Atlético Patricios recibió a Atlético La Niña. Los dirigidos por Malfato requería de una victoria, pensando en una clasificación al octogonal. Mientras que el equipo de Diego San Miguel, le urgía una victoria. El resultado final fue 2 a 1 para Patricios, y de esta manera el «Tricolor» desciende a la Primera B.

En Carlos María Naon, en su cancha, el escolta del torneo, el CAN igualó 1 a 1 frente a Once Tigres, con ese resultado, los dirigidos por el Gallego González se subieron a la punta del torneo junto a San Martin.

Cerro la fecha en la localidad de Facundo Quiroga, donde el local enfrento al Atlético French. Fue victoria albinegra por 3 a 0; y en Quiroga se desvanece la posibilidad de clasificar a los play offs.

De esta manera y con estos resultados, San Martin y Naon con 42 puntos deberán definir en la ultima fecha. Mientras que Patricios hasta ahora es el octavo clasificado, sin embargo, El Fortín, Agustín Álvarez y Facundo Quiroga aun aspiran a la clasificación

Síntesis Fecha 20

San Agustín 0 vs. Ag. Alvarez 0

El Fortin 0 vs. Atl. 9 de Julio 2

San Martin 1 vs. Libertad 2

Atl. Patricios 2 vs. La Niña 1

Naon 1 vs. Oncet Tigres 1

Atl. Quiroga 0 vs. Frenc 3

Posiciones del campeonato con 20 partidos disputados

Atlético Naón – 48

San Martín- 42

French 38

Once Tigres – 36

San Agustín -34

Libertad 33

Atlético 9 de Julio – 31

Patricios – 22

El Fortin 21

Agustín Álvarez 19

Quiroga – 19

La Niña – 13

Fecha 21

Agustín Álvarez – Atl. Patricios

Libertad – San Agustín

Once Tigres – San Martin

Atl. 9 de Julio – Naon

French – El Fortín

La Niña – Quiroga