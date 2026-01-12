Supermartes de paritarias: Provincia convoca a estatales, docentes y judiciales

El Gobierno bonaerense convocó para mañana a los gremios de distintas áreas del Estado para empezar las discusiones salariales de un 2026 que asoma tan o más complejo que el año pasado. La agenda estará concentrada en un sólo día. Los trabajadores comprendidos bajo la ley 10.430 tendrán su reunion a las 14. Docentes y Judiciales no tienen, por ahora, horarios confirmados.

La agenda, apretada, y la forma de desarrollarla que se ha mostrado el gobierno de Axel Kicillof, bajo la gestión de Walter Correa e incluso antes, permiten suponer que no se planteará una oferta concreta sobre la mesa sino que se dará el primer acercamiento formal.

El pedido se elevó formalmente con una aclaración que acota el margen de distracción: “Esta Organización Sindical NO da por cerrada la pauta salarial correspondiente al año 2025″, remarcaron de forma explícita en la carta enviada al Ministerio de Trabajo.

Los judiciales no se quedaron atrás. La AJB elevo casi en simultaneo un pedido de reapertura urgente de las discusioines salariales. También corren las agujas del reloj para los docentes, frente al desafío de continuar con la racha de 6 años continuos en los que las clases comienzan en tiempo y forma.

Hay que señalar que, a pesar de la buena sintonía política entre la Provincia y los gremios, que se tradujo en negociaciones por los lugares en las listas de candidatos de las elecciones de septiembre y octubre, las bases presionan por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.