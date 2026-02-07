Subió al 20% la soja regular a mala en la región núcleo, pero llegó el auxilio del agua

Ésta fue una semana de desmejora por el estrés termo hídrico para la soja de la región núcleo, ya que aumentaron 5 p.p. el área con lotes de condiciones regulares a malas (5%). Un 42% de los cuadros está en buenas condiciones, 35% en muy buenas y solo el 3% se considera excelente. Hay un 15% iniciando la formación de la semilla (R5). El 75% está en fructificación (entre R3 y R5) y hay un 10% en floración (R2).

La soja de 1ra de la región núcleo define rindes con un deterioro que se intensifica semana a semana. Las zonas más complicadas están en la franja central, agudizándose el daño hacia el este. Allí, los técnicos estiman una caída del rinde potencial de 20 a 40%. Para el resto, el daño está más contenido y sería cerca del 10%. Pero todos coinciden en la necesidad urgente de contar con al menos 10 a 15 mm esta semana y así ganar tiempo para alcanzar las lluvias que se pronostican para la próxima semana.

En esta semana finalmente llegaron las lluvias a la región, pero hay ganadores y perdedores como se observa en la imagen de precipitaciones acumuladas de los últimos 7 días. El sudeste de Santa Fe es la zona que sigue consolidándose como epicentro de la sequía. Lo bueno es que la inestabilidad seguirá hasta el vienes. También hay dos nuevos frentes para el lunes y miércoles próximos y nuevas posibilidades de lluvias, aunque intermitentes y aisladas.

Donde llovió, se renuevan las expectativas de una buena campaña

“Tal vez nos dejamos en el camino un 10% del potencial. Pero con una lluvia así, el cultivo avanza 10 días por lo menos y se ve otra lluvia en camino… O sea, la campaña está solucionada acá”, dicen los técnicos de Pergamino tras los 52 mm que recibieron en las útlimas horas. En Teodelina, fueron 15 a 20 mm y coinciden en que son milímetros salvadores para tener buenos rindes. El norte bonaerense recibió 10 a 50 mm junto al extremo sur de Santa Fe justo a tiempo para detener el deterioro y recuperar al cultivo.

Las zonas que quedaron excluidas de las lluvias siguen esperando precipitaciones para detener el daño en soja de 1ra

“La situación es muy complicada”, señalan en el centro sur y el extremo sudeste de Santa Fe. La necesidad de lluvias importantes es urgente para detener la caída del potencial de rinde. Desde María Susana a Bigand y en las cercanías de Rosario, como en la zona de Aldao, Figuera y San Jerónimo se habla del intenso ataque de arañuela y tripas, de controles que no dejan de hacerse cada día, y de pérdidas de rindes de alrededor de un 20% sobre el potencial del cultivo de soja de 1ra. “Vamos a tener menos rindes que la campaña pasada. Las sojas de 1ra no cerraron el entresurco”, advierten. En Carlos Pellegrini se observa que se ha detenido el llenado de granos, el inicio de vaneo y plantas con escaso desarrollo. Hacia el departamento Constitución se estima un daño que va del 30 al 40%.

Soja de 2da: las zonas más afectadas perdieron un 30% del potencial y hay lotes que pueden perderse si no llueve

El 30% de la soja de 2da está de regular a mala, hay un 35% buena, un 30% muy buena y un 5% excelente. La falta de agua que padeció en enero detuvo el crecimiento: “las plantas no han cerrado los surcos y no superan a la paja de trigo”, señalan los técnicos. En Bigand, hay rodeos prácticamente marchitos y pérdidas de plantas. “Aún con una lluvia importante, no se van a lograr los rendimientos máximos que pensábamos a fines del 2025”, advierten los técnicos. Se estima que ya se perdió más del 30 % del potencial de producción. En María Susana calculan que se perdió un 20%. Por el otro lado, en Carlos Pellegrini y Teodelina la soja de segunda “está aguantando”, resumen en el área. Aprovecharon muy bien las lluvias de noviembre y diciembre, “tiene aún la capacidad de expresar gran parte del potencial, pero tiene que llover”, advierten.

Maíces tardíos y de segunda: 200.000 ha en jaque por la falta de agua

Si bien la soja de 1ra está definiendo rinde, hay una gran preocupación por los maíces tardíos y de segunda. “El cultivo más comprometido es el maíz tardío y de segunda”, advierten los técnicos del área. En buena parte del centro-sur santafesino, el cultivo se encuentra en condición regular a mala y, sin haber ingresado aún en floración, y depende de lluvias inmediatas. La situación es especialmente delicada en Aldao, Figuera, San Jerónimo y también en los alrededores de Carlos Pellegrini, donde, pese a haber recibido algo más de agua en eventos anteriores, ya se habla de recortes que llegan al 50%. “Es gravísimo el estado de los maíces de segunda, sobreviven no sabemos cómo”, dicen en Bigand. En Teodelina, el estrés hídrico ya se refleja en las panojas de los maíces tardíos. “Venían muy bien, pero se les acabó el agua y el deterioro es cada día mayor”, señalan. En cambio en el noroeste bonaerense, como en Junín, aseguran que los maíces tardíos prácticamente no sintieron los días de calor extremo ni el déficit hídrico. En Pergamino, tras las lluvias, los técnicos esperan que se puede dar una recuperación notable del cultivo.

Pese a la falta de lluvias en enero y al recorte en el llenado, el maíz temprano arroja un rinde medio de 108 qq/ha

El maíz temprano de la región núcleo entra en la recta final de su ciclo y la cosecha con destino a grano se adelantaría y se iniciaría a mediados de febrero. “hubo un desecamiento abrupto, se va a adelantar la cosecha unos 15 días, ya medimos maíces con un 20% de humedad”, dicen en Aldao. Los primeros lotes levantados para hacienda empiezan a ponerle números a una campaña marcada por la falta de agua. En María Susana ya se cosecharon algunos cuadros calificados como “de 7 puntos”, con rindes que, una vez corregidos, se ubican entre 103 y 117 qq/ha.

El contraste aparece hacia el sur de Rosario. En la zona de Sanford, uno de los sectores más castigados por el déficit hídrico, los rindes relevados van desde 65 y 75 hasta 90 qq/ha, reflejando de lleno el impacto de la sequía sobre el llenado de granos e incluso sobre el periodo crítico.