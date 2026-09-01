Sub Secretaria de Seguridad Municipal: Advierten prevención ante el incremento de estafas telefónicas

Desde la Municipalidad de Nueve de Julio, a traves de la Sub Secretaria de Seguridad, se emitió una advertencia a la comunidad ante el incremento de estafas telefónicas y defraudaciones informáticas que afectan principalmente a adultos mayores.

En las últimas horas se registraron nuevos intentos de “cuento del tío”, modalidad delictiva incluida en el Código Penal como estafa, y que continúa en crecimiento en toda la provincia.

Se solicita a la comunidad no atender llamadas ni responder mensajes de números desconocidos, especialmente aquellos con características sospechosas.

También se recomienda cortar de inmediato ante cualquier consulta extraña y comunicarse solo con los canales oficiales de cada organismo.

La prevención es fundamental y que se necesita de la colaboración de toda la comunidad para evitar que estos delitos sigan afectando a vecinos y vecinas del distrito.