«Reflexiones que transforman», abordo la importancia de preservar la autonomía en adultos mayores

En el marco del ciclo “Reflexiones que transforman”, se desarrolló un nuevo encuentro mensual destinado a promover el bienestar y la autonomía de los adultos mayores, poniendo el eje en la importancia del movimiento para sostener las actividades de la vida diaria.



Durante la jornada se realizaron circuitos funcionales que permitieron trabajar diferentes habilidades motrices y cognitivas, entre ellas fuerza, equilibrio, coordinación, atención, memoria y toma de decisiones.

Asimismo, se destinó un espacio especial a la prevención de caídas, brindando herramientas y recomendaciones para aprender formas seguras y adecuadas de movilizarse ante distintas situaciones.



La propuesta destacó la importancia de comprender la autonomía como la integración del cuerpo y el cerebro en acción, favoreciendo que cada persona pueda continuar realizando de manera independiente aquellas actividades que forman parte de su vida cotidiana.

El encuentro contó con la participación de la profesora de Educación Física Daniela Marino, a quien se agradece especialmente por su acompañamiento y aporte a esta iniciativa.