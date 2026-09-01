Positivos resultados: 9 de Julio fue sede de la segunda fecha del Torneo bonaerense de Cestoball

El deporte del Cestoball que tiene en 9 de Julio una buena participación de jugadoras, recibió este ultimo sábado 29 en sede del CEF 101, la segunda fecha del Torneo Bonaerense de Cestoball y donde jugaron, 9 de Julio, Laprida y Lamadrid en las categorías Sub 14, Sub 17 y Primera. En tanto que el sábado 12 de septiembre próximo se jugara la tercera fecha en Bolívar. Mientras que la cuarta fecha los encontrara jugando en Trenque Lauquen.

Al respecto, el profesor Pablo Lezcano, impulsor de este deporte desde hace un largo tiempo en 9 de Julio y la provincia, en dialogo con El REgional Digital, comento que ademas de la competencia oficial, tambien en el medio estan los juegos bonaerenses en Cestoball

Tambien adelanto que este fin de semana (5 y 6 de septiembre) los integrantes de la Escuela y Minis, viajan al Club Náutico Hacaoj, en El Tigre, a un encuentro recreativo de dos días.

Acerca de la Escuela de Cestoball, trabaja con chicas y chicos a partir de 5 años, los encuentros son los días lunes y miércoles en el SUM de la Escuela 3, con ingreso por calle Libertad, todo esto coordinado por las profesoras Gabriela Rodríguez y Danesa de Pietro, que son las entrenadoras de todas las categorías formativas.

Resultados de la segunda fecha de Cestoball en 9 de Julio

-Sub 14 CEF 101 38 – Laprida 78

-Primera CEF 101 92 – Laprida 46

-Sub 17 CEF 101 68 – Laprida A 54

-Lamadrid 68 – Laprida B 70

-CEF 101 88 – Lamadrid 60

-CEF 101 100 – Laprida B 72