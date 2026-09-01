Atletico 9 de Julio: Juan Ignacio Martin prosigue como presidente
El pasado viernes 28 de agosto, el Club Atlético 9 de Julio llevo adelante su Asamblea General Ordinaria, donde los socios presentes dieron aprobación a la Memoria y el Balance del ejercicio N° 112 de la entidad albirroja.
Dentro del orden del día que se trato, también se procedió al recambio de integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas y posteriormente la nueva Comisión Directiva, que queda integrada del siguiente modo:
Presidente: JUAN IGNACIO MARTIN
Vice-Presidente: FERNANDO ROJAS
Secretario: ABEL A. DE LA PLAZA
Pro-Secretario: CRISTIAN VÍA
Tesorero: PILAR ABITANTE
Pro-Tesorero: MARTIN CAPPELLETTI
Vocales Titulares: DANIEL J. FELIPE, SEBASTIÁN MALIS, MARÍA DE LOS ANGELES ROTUNDO, JUAN PABLO SILVERA, CLAUDIO GARABANO, NAKEL BRACCO
Vocales Suplentes: HERNAN BONO, VICTOR MAFFERETTI, MAURO LONGARINI, CLAUDIO A. VIA.
Desde la entidad informaron que además del contacto permanente con todas las Sub comisiones deportivas, la C.D. está a cargo de la organización de la temporada de pileta 2026/27 y de la próxima edición del Futsal, que se realizará en enero de 2027, subrayaron en una comunicación.
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