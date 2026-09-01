Atletico 9 de Julio: Juan Ignacio Martin prosigue como presidente

El pasado viernes 28 de agosto, el Club Atlético 9 de Julio llevo adelante su Asamblea General Ordinaria, donde los socios presentes dieron aprobación a la Memoria y el Balance del ejercicio N° 112 de la entidad albirroja.

Dentro del orden del día que se trato, también se procedió al recambio de integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas y posteriormente la nueva Comisión Directiva, que queda integrada del siguiente modo:

Presidente: JUAN IGNACIO MARTIN

Vice-Presidente : FERNANDO ROJAS

Secretario: ABEL A. DE LA PLAZA

Pro-Secretario: CRISTIAN VÍA

Tesorero: PILAR ABITANTE

Pro-Tesorero : MARTIN CAPPELLETTI

Vocales Titulares : DANIEL J. FELIPE, SEBASTIÁN MALIS, MARÍA DE LOS ANGELES ROTUNDO, JUAN PABLO SILVERA, CLAUDIO GARABANO, NAKEL BRACCO

Vocales Suplentes : HERNAN BONO, VICTOR MAFFERETTI, MAURO LONGARINI, CLAUDIO A. VIA.

Desde la entidad informaron que además del contacto permanente con todas las Sub comisiones deportivas, la C.D. está a cargo de la organización de la temporada de pileta 2026/27 y de la próxima edición del Futsal, que se realizará en enero de 2027, subrayaron en una comunicación.