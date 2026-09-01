Bragado: Al no llegar a un acuerdo por un bono extraordinario para los metalúrgicos en Acerbag, el gremio anuncio un paro

El pago de un Bono Compensatorio para los trabajadores metalúrgicos motivó una nueva reunión entre el gremio, la UOM y la empresa AcerBrag, aunque sin que se llegara a un acuerdo satisfactorio.

Las posturas están lejos de acordar: la siderúrgica propone pagar $400.000, mientras que la UOM sostiene que el bono debe ser de aproximadamente $1.600.000.

El acuerdo firmado a mediados de agosto establece que la base de cálculo del bono debe ser discutida bilateralmente entre la empresa y la seccional, incluyendo los rubros habituales que perciben los trabajadores.

Así la UOM rechaza que la empresa decida por sí el monto y propone que la discusión continúe en una mesa de negociación. Al no arribar a un acuerdo los trabajadores dispusieron el inicio de un paro.

Fuente: Bragado es Noticias