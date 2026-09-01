Llega MECA, la Exposición del Centro Argentino en Villa María, Cordoba

Villa María es un polo productivo agropecuario y agroindustrial referente de Córdoba. Su ubicación estratégica, las diversas actividades agropecuarias de la región y el desarrollo de una importante trama industrial y de servicios convierten a la ciudad en un punto de referencia. En ese contexto, MECA26 se propone mostrar buena parte de esa potencia en un evento que trasciende el formato tradicional de una exposición.

Los principales atractivos que le darán un sello distintivo

1. Una vidriera productiva de la región. Más de 300 stands comerciales permitirán conocer empresas, productos, servicios, maquinarias, tecnologías y propuestas vinculadas al sector agropecuario, agroindustrial y para la familia en general.

2. Un super queso de 1.000 kilos. Uno de los grandes atractivos será la presentación del Queso Gigante, una pieza de dimensiones extraordinarias que además será protagonista de una subasta con un fin solidario, ya que desde el día viernes 4 se cortará y venderá al público asistente.

3. El desafío de los mejores asadores. El Concurso Provincial de Asadores reunirá a 25 equipos que competirán para demostrar sus habilidades frente al fuego y la carne. La competencia repartirá $2.000.000 en premios.

4. Tecnología para producir mejor. Las jornadas de AgTech, Drones y Riego acercarán herramientas de agricultura de precisión y nuevas tecnologías aplicadas a la producción.

5. Capacitación para el campo. Productores agrícolas y ganaderos podrán acceder a jornadas y contenidos destinados a mejorar la toma de decisiones y conocer nuevas alternativas productivas durante los días jueves y viernes.

6. Todo el protagonismo de la lechería. La jura de ejemplares Holando Argentino pondrá en escena la genética y el potencial de una de las actividades productivas que identifica a la región. Las principales cabañas lecheras del país dirán presente. Además, se realizará un importante remate de ejemplares.

7. El futuro en manos de los jóvenes. Las Olimpíadas de Bioenergía y Valor Agregado convocarán a estudiantes de escuelas secundarias en una competencia que vincula conocimiento, innovación y producción. Las escuelas ganadoras se repartirán $3.000.000 en premios.

8. Pizza, competencia y sabor. Pizza Masters sumará una propuesta gastronómica que pondrá a prueba las habilidades de los participantes y convertirá a la pizza en uno de los atractivos de la exposición. En el marco de la competencia, se realizarán degustaciones para los visitantes.

9. El oficio de hacer buen pan. Las capacitaciones en panificación ofrecerán conocimientos y herramientas para quienes buscan aprender, perfeccionarse o emprender en este rubro. Masa Madre, Criollitos cordobeses y masa para repostería, serán los ejes de las charlas teórico-prácticas abordadas por especialistas panaderos.

10. Verde, naturaleza y producción. Los espacios de Jardinería y Agroforestación permitirán descubrir alternativas, técnicas y propuestas relacionadas con el cuidado y aprovechamiento de los espacios verdes. Además, habrá una jornada de hidroponía, donde se capacitará como cultivar sin tierra.

11. Un lugar para emprender. El espacio de microemprendedores dará visibilidad a proyectos y pequeños negocios que encontrarán en MECA26 una oportunidad para mostrar sus productos.

12. Viajar al pasado sobre ruedas. La exhibición de autos antiguos aportará un atractivo especial para los amantes de los vehículos clásicos y para quienes quieran compartir la experiencia en familia.

13. Gastronomía para todos los gustos. La propuesta gastronómica será otro de los puntos fuertes, con opciones para disfrutar durante la visita y convertir el recorrido por la muestra en una experiencia completa.

14. Un espacio pensado para los más chicos. La Zona de Mascotas y el Espacio de Granja permitirán acercarse a distintos animales y sumar una propuesta especialmente atractiva para las familias. Además, durante los días viernes 4 y sábado 5, las personas que asistan con sus mascotas disfrazadas podrán ingresar sin cargo a la muestra. También se sumará un espacio de bufaloterapia.

Una exposición para descubrir todo en un mismo lugar

MECA26 buscará concentrar en cuatro jornadas una muestra del potencial que tiene el centro productivo argentino: desde el campo y la industria hasta la tecnología, los alimentos, los emprendimientos y las propuestas recreativas. Además, durante el fin de semana en horas de la tarde, se realizarán shows en vivo en un gran escenario montado en el predio de la rural.

La invitación para asistir a la expo no está dirigida únicamente a productores y empresarios. También alcanza a estudiantes, emprendedores, familias y a todos aquellos que quieran conocer de cerca qué se produce, cómo se trabaja y hacia dónde avanza una de las regiones agropecuarias y agroindustriales más importantes de Córdoba.

Quienes quieran precisar información sobre cada una de las actividades de MECA y los valores de las entradas, lo podrán hacer en la web de la muestra: www.megaexpovillamaria.com.ar y en las redes sociales de la Expo: www.instagram.com/megaexpovm y www.facebook.com/megaexpovm .