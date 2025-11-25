Sub Secretaria de Producción y Empleo: Este jueves 27 se realizara una capacitación en el uso de drones

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Sub Secretaria de Producción y Empleo, recordó que esta abierta la inscripción para aquellos interesados en conocer aspectos básicos en el manejo y uso de drones.

En dialogo con El Regional Digital, la Sub Secretaria de Producción y Empleo del Municipio, Cecilia Fusari, informo que en una primera instancia ese el aprendizaje de pilotear estos equipos, y luego de acuerdo a la necesidad de cada uno, se focalizara tanto en uso agrícola y ganadero, como de uso particular.

La jornada será este jueves 27 a las 15:00 horas, en las instalaciones del Aero Club 9 de Julio. Mientras que las inscripciones se puede realizar en el Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano”. El requisito ser mayor de 18 años y no requiere conocimientos previos, explico.

En cuanto a la primera capacitación, estará a cargo de la Empresa BLS Drones de la ciudad de Pehuajo, donde se dará una introducción al mundo de los drones, sus aspectos generales de pilotaje y los distintos usos que esta tecnología ofrece.

En tanto que próximamente se estará dando una segunda charla dada por un técnico proveniente de la provincia de Santa Fe.