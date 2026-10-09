Son 4 kms. de limpieza: Finalmente llego la esperada Retroexcavadora a Facundo Quiroga

La Municipalidad de Nueve de Julio informo que comenzó a realizar trabajos de limpieza de canalizaciones y desagote en la localidad de Facundo Quiroga con el objetivo de favorecer el escurrimiento del agua acumulada tras las importantes precipitaciones registradas en los últimos diez días, que rondaron los 220 milímetros.

Tal como informo El Regional Digital dando cuenta que ya se dan reportes de caminos cortados, alumnos de la Escuela La Corona no están asistiendo, y que la falta de limpieza del canal que está en la periferia de la localidad de Quiroga, generaba que el agua no drenara como correspondiera.

Conforme se conoció en la localidad había malestar, ya que hubo un tiempo prolongado para limpiar el canal ante la falta de lluvias en los últimos meses; y tan solo hay que limpiar 4kms. para conectar con el canal que se dirige a Nelid y posterior San Emilio Sur.

Desde el municipio reconocieron los datos aportados por este Portal que entre el 27 de septiembre y el 7 de octubre se registraron, aproximadamente, 220 milímetros de lluvia en la zona de Quiroga, un volumen significativo de precipitaciones que requiere la realización de trabajos adicionales de limpieza y desagote.

La maquina que llego esta mañana, según reporto un funcionario municipal ante la consulta de El Regional digital, es una retroexcavadora perteneciente a la Dirección Provincial de Hidráulica.

Las tareas comprenden la realización de extracciones laterales y limpieza de canalizaciones desde la intersección del camino hacia La Niña, en el sector conocido como “El Socorro”, avanzando aguas arriba y bordeando el casco urbano hasta llegar a la Ruta Provincial 70. Como complemento de estas acciones, ademas desde el municipio informaron que se utilizó, días atrás, una bomba para incrementar la velocidad de desagote y contribuir a la evacuación del agua acumulada en la zona.

TAREAS EN EL CAMINO HACIA DENNEHY

Por otra parte, se desarrollan trabajos similares de limpieza de canalizaciones laterales en el camino que conecta la avenida Mitre de la ciudad con la localidad de Dennehy, un sector donde las precipitaciones también alcanzaron valores elevados, cercanos a los 100 milímetros, y donde se registraron anegamientos.

Para estas tareas se dispuso de una retroexcavadora municipal, que recientemente había finalizado los trabajos de alteo en la localidad de French, que fue trasladada a este sector para continuar con las intervenciones destinadas a mejorar el escurrimiento del agua.

Por otro lado, al momento, no se registran reportes de familias aisladas. En tanto, los equipos municipales de Defensa Civil y la Secretaría de Desarrollo Comunitario se mantienen alertas y preparados para intervenir ante cualquier eventualidad, incluida la necesidad de realizar evacuaciones de familias que pudieran quedar aisladas.