El Circo Safari Show informó en su cuenta oficial de Facebook que le robaron la motocicleta que utiliza en el Globo de la Muerte, su principal atracción. En la publicación difundió una foto del rodado y explicó que se trata de una herramienta indispensable para sus funciones diarias.

La compañía pidió a los vecinos que se comuniquen cuanto antes si vieron algún movimiento sospechoso o tienen información sobre el paradero de la moto.

El circo se encuentra instalado en el sector de las avenidas Ortiz y Carlos Gardel, en Chivilcoy, donde realiza su temporada con un espectáculo de humor, acrobacias y destrezas sobre ruedas.