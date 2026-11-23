Después de meses de investigación, una banda dedicada al desguace de vehículos robados en el conurbano fue desarticulada mediante seis allanamientos en Máximo Paz, partido de Cañuelas. El operativo dejó tres detenidos y el secuestro de ocho autos en pleno proceso de corte, blocks de motores y cientos de autopartes listas para ser vendidas en el mercado negro.

La investigación había comenzado el 14 de agosto, informó El Ciudadano , cuando efectivos de la SubDDI de Cañuelas siguieron una pista: los fondos de viviendas precarias del barrio Belgrano al parecer servían para desarmar coches robados. Y como las casillas están sobre la margen del Matanza, tiraban al río las piezas que podrían ser identificadas.

Con las pruebas reunidas, la fiscal Norma Pippo, a cargo de la UFI N°2 de Cañuelas, solicitó seis allanamientos simultáneos. Para evitar fugas hacia la zona ribereña, la SubDDI contó con el apoyo de un grupo de Caballería de Ezeiza, operadores de drones (VANT) de la Superintendencia de Comunicaciones y personal de los Bomberos Voluntarios de Cañuelas.

Entre las carrocerías secuestradas había ocho vehículos completos o semidesarmados , todos con pedidos de secuestro activo por robo o hurto agravado en fiscalías de La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Moreno y José C. Paz.

Los vehículos hallados son una camioneta Volkswagen Amarok, una Ford Ranger, una Fiat Toro, una Honda CR-V, un Chevrolet Agile, un Citroën C4, un Chevrolet Corsa y un Fiat Punto; éste último había sido robado el miércoles 18 de noviembre, un día antes de los allanamientos.

También se incautaron cuatro blocks de motores, decenas de puertas, capots, techos recortados, guardabarros, llantas, ruedas armadas, caños de escape, teléfonos celulares y herramientas de corte, entre ellas un hacha con mango de hierro.

En los operativos fueron aprehendidos Sergio Adrián Astegui (41), Javier Antonio Rodríguez (39) y Richard David Skretkowicz (33), quienes quedaron imputados por el delito de “encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y por la habitualidad”.

Dib