Una noche de festejos por el 154.º aniversario de Ezpeleta terminó con un grave episodio de emergencia. El domingo 22 de noviembre, una explosión en el interior de un local de comidas, ubicado en la intersección de Centenario y Bogotá, provocó un incendio y dejó como saldo ocho personas heridas.

El hecho ocurrió mientras se desarrollaban las celebraciones por el aniversario de la localidad. Tras la explosión, se activó rápidamente el operativo de emergencia y los equipos de asistencia trabajaron en el lugar para atender a las personas afectadas. Quienes presentaban las lesiones de mayor gravedad fueron trasladados a un hospital de la zona.

Ante la situación, las autoridades dispusieron la suspensión del espectáculo y la evacuación del sector para facilitar las tareas de asistencia. Además, se instalaron vallados para delimitar el área afectada y se establecieron cordones de seguridad y sanitarios para garantizar la circulación de las ambulancias y el traslado de los heridos.

En el operativo intervinieron efectivos policiales, Bomberos, Defensa Civil y personal del SAME, junto con trabajadores de las áreas municipales de Salud y Seguridad y agentes de la Agencia de Ordenamiento Urbano.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Quilmes expresó su solidaridad y acompañamiento a las personas afectadas y sus familias. También agradeció la labor de los equipos que participaron del procedimiento.

Investigación por la explosión en Ezpeleta

Las causas del siniestro todavía no fueron determinadas y permanecen bajo investigación. En la causa interviene la Fiscalía N.º 22, bajo la carátula de “Lesiones culposas”, que lleva adelante los peritajes correspondientes para establecer cómo se produjo la explosión y el posterior incendio.

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