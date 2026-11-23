Durante dos intensas jornadas de competencia de Hockey Femenino en la ciudad de Lincon en la instancia de Play Offs de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia de Buenos Aires (AHCBA), donde compitieron las categorías Sub 16 y Primera División. y donde llego al lugar la categoría del Club Atlético 9 de Julio.

En ese sentido el equipo de Hockey femenino de Club Atlético 9 de Julio, se consagró campeón del Torneo Clausura donde en la final, le gano al conjunto local, El Linqueño, logrando así el título en el certamen de la AHCBA.

En cuanto a la competencia, el día sábado Atlético 9 de Julio gano ante Bragado Club, mientras que Sarmiento de Junin a Huracán de Casares. Por su parte la otra llave El Linqueño venció a 25 de Mayo y Saladillo a Social de Junin, pasando los ganadores a la semifinal, donde Atlético 9 de Julio eliminó a Sarmiento de Junin y Linqueño a Saladillo, de modo que ambos ganadores pasaron a la final, disputada este ultimo domingo, donde se vivió un intenso partido que termino empatado 3 a 3, de modo que para definir al campeón de la categoría, fueron a penales, donde las jugadoras nuevejulienses, fueron mucho más efectivas para convertir los cinco y El Linqueño sólo cuatro.

El equipo campeón estuvo integrado con Maite Avendaño, Julia Cantero (c), Sofía Carranza, Sara Chiesa, Isabella Dallochio, Mora Delgado, Helena Di Florio, Isabella D’Elía, Charo González, Sara Keno, Lucía Maidana, Josefina Miranda, Pilar Onel, Alma Ravenna, Clara Romero, Sara Silvera, Sara Tello, Matilde Vanina, Antonia Zúñiga Pírez, Francisca Zúñiga Pírez. D.T. Adela Beraza, A.T. Trinidad Iturralde, P.F. Juan Manuel Rossi.