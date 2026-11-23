Se disputo este último fin de semana en la ciudad de Lincoln, la etapa de los play off del Torneo Clausura de la Asociación Centro de Hockey de la Provincia de Buenos Aires (AHCBA), donde la categoría Primera de Club San Martin cerró su participación en los Play Off con un merecido tercer puesto.

El equipo nuevejuliense, tuvo un muy buen año de competencia con grandes partidos y donde fue muy visible mucho compromiso, por parte de las jugadoras y cuerpo técnico, ante una liga que cada vez se convierte en muy competitiva.

En cuanto a los partidos disputados en Lincoln, en el primer encuentro, las sanmartinianas, lograron una victoria frente a Rivadavia de Lincoln, que les permitió avanzar a semifinales.

Ya en semifinales, un partido muy disputado que terminó en derrota por penales frente a Sarmiento de Junín.

En la disputa por el tercer y cuarto puesto, San Martin logra una gran victoria frente a El Linqueño por 7 a 2, quedándose con el tercer puesto.

Pero no solo fue el tercer puesto para el equipo de la ciudad de 9 de Julio, también hubo reconocimientos individuales:

🥅 Victoria Álvarez, arquera, recibió la distinción a la valla menos vencida.

🏑 Leonela Zanni fue reconocida como goleadora del torneo.

Desde la Sub Comisión de Hockey de San Martin, manifestaron “estamos orgullosos de este equipo, por su entrega, compromiso y pasión por estos colores. Los logros deportivos son importantes, pero también lo es todo lo que transmiten dentro y fuera de la cancha.

Son un ejemplo para las más chicas, que las miran, las admiran y sueñan con llegar algún día a ocupar ese lugar”, resaltaron.

Desde el Hockey de Club San Martin manifestaron que se cierra un año donde se observó fortalecimiento en la disciplina, y el crecimiento de varias de nuestras jugadoras.

Por ultimo agradecieron al cuerpo técnico de cada una de las categorías, en la Escuela de Hockey, colaboradores y a las empresas y comercios que acompañaron todo este año 2026.