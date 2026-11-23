Una gran jornada se vivió este domingo 22 en el marco del desfile civico con motivo del 163° aniversario de la fundación de la ciudad de 9 de Julio, donde se sumaron unas 70 instituciones, entre las que hay que destacar las Escuelas del distritos y los Centros Tradicionalistas que le dieron su cuota de color, ademas de instituciones culturales, de servicios, deportivas. Sin embargo hay que destacar un faltante de entidades de bien publico en la comunidad, que bien podrian haber sido parte de este paso y que fue muy bien acompañada por vecinos de la ciudad y de las localidades.

Previo al desfile que inicio minutos después de la hora 10 y se extendió hasta las 13hs., durante la recepción de autoridades en el Palacio Municipal, la Intendente Municipal Maria Jose Gentile también recibió la visita de una tataranieta del Gral. Julio de Vedia, hablamos de la Jueza, Dra. Soledad de Vedia, quien manifestó su alegría por regresar a 9 de Julio y expresó el significado especial que tiene para ella esta ciudad. “Es una ciudad que llevo en mi corazón. Es un honor llevar el apellido, destacando los valores de mi tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, mi padre y mis tíos, que lo han honrado”, señaló.

Soledad de Vedia junto a familiares, recibió de la mano de la Intendente Gentile, el Decreto que la destaca como Huésped de Honor en el distrito. De Vedia, en dialogo con El Regional Digital, hizo referencia a la importancia de comprender y respetar cada etapa histórica, valorando el recorrido de las generaciones que precedieron a la suya. La visita también permitió reflexionar sobre el contexto histórico en el que se desarrolló la vida de los antepasados de la familia De Vedia, las dificultades que implicaba establecerse en aquellos territorios y el compromiso con la construcción de la Nación.

En ese sentido, recordó especialmente la figura del General Nicolás de Vedia, padre de Julio de Vedia, y su participación en los acontecimientos históricos junto a figuras fundamentales de la independencia argentina, como José de San Martín y Manuel Belgrano.

De esta manera, la visita de la Dra. Soledad de Vedia, se suma a otros descendientes del Gral. Julio de Vedia que en estos ultimos dias visitaron la ciudad, en una fecha significativa como es el aniversario de la ciudad cabecera.