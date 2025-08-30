Socios de Sociedad Rura Argentina, rechazaron una reforma estatutaria impulsada por Nicolás Pino

En una asamblea realizada el jueves 28 de agosto, los socios de la Sociedad Rural Argentina rechazaron la reforma estatutaria impulsada por la actual conducción que encabeza Nicolás Pino. La propuesta buscaba modificar la fecha de cierre del balance anual, trasladándola del 30 de junio al 31 de diciembre, lo que implicaba una extensión del mandato de las autoridades.

La iniciativa generó una fuerte polémica en el seno de la entidad, dado que significaba la tercera reforma estatutaria bajo la misma gestión, algo sin precedentes en los casi 160 años de historia de la institución. Críticos internos advirtieron que la medida limitaba la alternancia y consolidaba un esquema de conducción cerrado.

Uno de los referentes más duros contra la reforma, el ex directivo Santos Zuberbühler, celebró el resultado a través de la red social X, donde escribió: «Los socios de Sociedad Rural le dijeron NO al intento de reforma del Estatuto social propuesto por Nicolas Pino».

El rechazo dejó sin efecto la posibilidad de que Pino extendiera su permanencia en la conducción de la SRA, en medio de un clima de creciente tensión institucional.