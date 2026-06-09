Las hipótesis detrás de la sorpresiva expulsión de TN en la antesala del Mundial

La tranquilidad que la Selección Argentina buscaba en la recta final de su preparación en Estados Unidos de cara a la Copa del Mundo se vio sacudida en las últimas horas por un inesperado conflicto extrafutbolístico. El periodista Nicolás Singer, enviado especial de la señal de noticias Todo Noticias (TN), fue expulsado de la conferencia de prensa que el entrenador Lionel Scaloni brindó en el estadio de Alabama, previo al amistoso frente a Islandia.

El hecho generó un fuerte revuelo en los pasillos de la prensa acreditada, y es una muestra más de la tirante relación que la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mantiene con el Grupo Clarín, abriendo un abanico de especulaciones sobre los verdaderos motivos del veto.

Una orden sin explicaciones en Alabama

El episodio ocurrió minutos antes de que Scaloni se sentara frente a los micrófonos. Según el relato del propio Singer y las crónicas que trascendieron desde el búnker argentino, el cronista ya había sorteado los controles correspondientes, habiendo gestionado, recibido y validado su credencial oficial de prensa.

Sin embargo, cuando se disponía a ocupar su lugar en la sala, personal de la seguridad privada del estadio se le acercó para exigirle que abandonara el recinto.

Ante la insistencia del periodista por conocer los argumentos de una decisión tan drástica, los agentes locales evitaron dar precisiones institucionales. “No me comprometas, me dijeron que te tenés que retirar”, fue la escueta respuesta que recibió Singer, lo que dejó en claro que la directiva no respondía a un incumplimiento de las normas del estadio, sino a un pedido directo de la delegación que coordina el evento.

La situación llamó la atención de otros periodistas acreditados, especialmente porque el cronista había cumplido con los requisitos exigidos para ingresar. En ese contexto, la ausencia de explicaciones oficiales alimentó aún más las especulaciones sobre el origen de la decisión.

La hipótesis del pase de factura: ¿efecto Caruso Lombardi?

Como la AFA no emitió ningún comunicado oficial que fundamente el derecho de admisión aplicado a TN, en el ambiente periodístico cobró fuerza una hipótesis central: una represalia directa por el tenor de las críticas vertidas en la pantalla del canal apenas una semana antes.

El pasado 1 de junio, en el programa TN Deportivo, el panelista y exdirector técnico Ricardo Caruso Lombardi lanzó duras declaraciones que impactaron de lleno en la intimidad del plantel.

Caruso Lombardi aseguró al aire que el mediocampista Leandro Paredes era quien “le armaba la lista” a Scaloni y que, bajo esa supuesta influencia, se había decidido la salida de Marcos Acuña de la convocatoria mundialista.

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