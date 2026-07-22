Sociedad Rural de 9 de Julio presento a Concejales un Proyecto de Ordenanza para la creación de una Comisión Vial Rural

El presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enrique junto a integrantes de la Sub-Comisión de Caminos rurales y productores referentes de Cuartes, presentaron esta mañana a los presidentes de los Bloques de Concejales del Concejo Deliberante del distrito, un proyecto de Ordenanza para ser tratado y aprobado, con el objetivo de crear una Comisión Vial Rural para la mejora de los caminos rurales del distrito de 9 de Julio.

De la reunión acudieron, Maria Elena Defunchio, Nancy Grizutti, Luis Moos, Julio Bordone e Ignacio Palacios, quienes recibieron en mano el proyecto, además Hugo Enrique informo que el mismo estará ingresando por correspondencia, se presentará a la señora intendente, Maria Jose Gentile, además a las entidades agropecuarias, comentaron.

El presidente de la rural, sostuvo que es un trabajo con mas de cinco meses de dialogo, y esta Comisión Vial busca tener una independencia del Municipio, y el objetivo es un trabajo conformada por los productores y las entidades representantes de productores y que tendrá un gerente técnico, elegido por concurso y que esa comisión determine la ejecución de los fondos de hidráulica y vial de todo el partido de 9 de Julio, con los fondos de la Tasa Vial y los fondos de provincia para el área vial.

Por su parte, Juan Pablo Ferrere, de los productores referentes de los cuarteles rurales, sumo diciendo que se fue viendo a varios partidos, entre ellos el de Benito Juárez, donde se trabajo sobre la base de la ordenanza que ese distrito tiene y que tiene un gobierno vial.

Enrique informo que los ediles aceptaron de buena forma, además el planteo es dar vuelta de pagina, y cambiar el enfoque del manejo vial del partido de 9 de Julio.

El objetivo es transcender con la comisión vial a los distintos gobiernos o partidos políticos, que sea una política de estado, ya que el camino rural es un bien común, subrayo el presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio.