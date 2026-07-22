La Intendente Gentile realizo gestiones por Salud e Infraestructura en La Plata

En el marco de una agenda de trabajo en la ciudad de La Plata, la Intendente María José Gentile, mantuvo reuniones con dos importantes Ministros del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para avanzar en distintos proyectos vinculados a infraestructura y salud.

SALUD

En primer término, la jefa comunal se reunió con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y con Laura Abayu, jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud.

Durante el encuentro se analizaron los avances en la implementación de políticas públicas destinadas al abordaje integral de la salud mental en el distrito. Tanto Gentile como Kreplak coincidieron en la necesidad de fortalecer espacios que aborden la temática.

Como primer paso, se acordó retomar la mesa intersectorial que reunirá a representantes de la salud local, el Centro Comunitario, el Hospital Julio de Vedia, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Educación provincial, el Poder Judicial, efectores privados de salud y organizaciones de la comunidad.

INFRAESTRUCTURA

Posteriormente, Gentile fue recibida por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, con quien dialogó sobre el avance del proceso de licitación de la geomembrana y la planificación de los trabajos que se llevarán adelante en el distrito una vez concretada esa etapa.

Estas gestiones forman parte del trabajo articulado que el Municipio lleva adelante junto al Gobierno de la Provincia para impulsar obras, fortalecer los servicios y promover políticas públicas que respondan a las necesidades de los vecinos del partido de Nueve de Julio.