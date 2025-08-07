Sociedad Rural de 9 de Julio destaca la participación de Cabañas nuevejulienses en la 137º Expo Rural 2025

Culminada recientemente la 137º Expo Rural 2025 organizada por Sociedad Rural Argentina, el marco de exposición volvió a contar con la presencia de empresas agropecuarias del partido de 9 de Julio, que expusieron ganadería vacuna, porcinos, caprinos y ovinos.

El mérito para las Cabañas nuevejulienses que expusieron es doble para aquellas que lograron reconocimientos por sus reproductores, ya que varias de ellas para salir de sus establecimientos rurales no fueron fácil, ante el alto anegamiento que sufren los productores agropecuarios del partido de 9 de Julio, y en estas empresas no fue la excepción.

Las Cabañas que asistieron este año fueron en ganadería vacuna, La Querencia (Entre Norumbega y 9 de Julio), de Pablo Appella, Santa María (Facundo Quiroga) de Luciano Macaroni, Gustavo Mato en sociedad con Cabaña La Rubeta (Gral. Belgrano), y Santa Úrsula (French), en sociedad con Héctor Mario Eyherabide.

En Porcinos, Cabaña La Blanquita de Familia Greco (La Colonia), Cabaña El Quivir, en Santos Unzue, en sociedad con Cabaña Moeraki.

Grandes campeones y reconocimientos

Gran Campeón Macho, Raza Ovina Romney Marsh, Cabaña El Quivir (Santos Unzue), en sociedad con Cabaña Moeraki (Chajar, Azul).

Cabaña La Blanquita de Familia Greco

~1er Premio Campeón Landrace – Mejor Hembra y Mejor reproductor sin distinción de sexo.

~1er Premio Campeón hembra Yorkshire.

~1er Premio Campeón hembra Duroc Jersey.

~1er Premio Campeón hembra Pietrain.

~1er Premio Campeón macho Duroc Jersey.

~1er Premio Campeón macho Spotted Poland.

~1er Premio Campeón macho Pietrain.

~2do Premio Reservado Campeón macho Landrace.

Raza Ovina Scottish Black Face

~1er Premio media lana y Campeón hembra.

~1er Premio lana entera y Reservada Campeón hembra.

~2do Premio borrega media lana.

~Premio al conjunto de tres hembras.

Raza Ovina Pampinta

~Tercer y quinta mejor hembra Pampinta.

~1er Premio y Campeón hembra Saanen.

Cabaña La Querencia, 3er, mejor Macho de Exposición, Raza bovina Limangus

Gustavo Mato, en sociedad con Cabaña La Rubeta (Gral. Belgrano, BA), Mejor Ternero Angus Negro de Exposición.

3er. Mejor Ternera en su categoría.

3er. Mejor Macho Raza Angus, de Exposición, siendo el ternero ganador en su categoría como el mejor de la muestra.