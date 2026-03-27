Sociedad Rural Argentina celebro el informe sobre el crecimiento agro exportador del país, e insistió que es el momento de un alivio fiscal

La Sociedad Rural Argentina (SRA) celebra las proyecciones de exportación del sector agropecuario difundidas por el Ministerio de Economía, que estiman un potencial de hasta US$ 42.000 millones para el presente año.

Estos resultados reflejan una realidad concreta: el campo argentino responde con inversión, producción y generación de empleo ante señales claras de reglas previsibles y reducción de la carga impositiva.

Tal como expresó el ministro Luis Caputo, el sector agropecuario vuelve a posicionarse como el motor fundamental del crecimiento económico del país, proyectando un ingreso adicional de US$ 8.700 millones respecto al año anterior.

Las recientes medidas de alivio fiscal —incluyendo la baja de aranceles a la importación de insumos básicos y bienes de capital— han permitido una reacción inmediata de la actividad. Sin embargo, este esfuerzo del productor se da en un contexto internacional de «costos de guerra», donde insumos críticos como la Urea han sufrido aumentos superiores al 50% y el combustible impacta severamente en la logística nacional.

Desde la SRA consideramos que este proceso debe profundizarse para transformar un alivio estacional en un crecimiento sostenido. Es el momento de avanzar con firmeza hacia un cronograma de eliminación definitiva de los Derechos de Exportación (DEX), cuya persistencia actúa como un techo al desarrollo pleno de las fuerzas productivas.

Al respecto, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, señaló: “Celebramos que el país reciba estos miles de millones adicionales, pero hoy el esfuerzo del que arriesga se agota en cubrir costos récord y presión fiscal. El campo ya demostró que, con previsibilidad, responde. La eliminación de las retenciones será el acelerador definitivo para que la Argentina exprese su máximo potencial agroindustrial y supere el déficit mediante la actividad y no la asfixia”.

La Argentina cuenta con una oportunidad histórica. Reafirmamos nuestra convicción: una menor carga fiscal no solo incentiva la inversión y la tecnología, sino que amplía la base imponible, generando mayores ingresos para el Estado de manera sana y genuina vía Ganancias e IVA.