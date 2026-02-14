Sociedad Rural 9 de Julio: Reclamo por canales limpios y la reparación de la red vial

La segunda reunión de la Mesa de Emergencia Vial en 9 de Julio tuvo como foco revisar el trabajo hecho y el pedido puntual de las entidades rurales en la limpieza de canales por parte de la Dirección de Hidráulica, que el ADA (Autoridad del Agua), resuelva sobre canales clandestinos y al municipio poder reparar la red vial que aun esta destruida, en un 50% producto de la inundación, sostuvo el presidente de Sociedad rural de 9 de Julio, Hugo Enríquez.

De la reunión surgió que esta próxima semana comienza de pleno el trabajo en el denominado camino «La Virgen» desde ruta provincial 65. Enríquez subrayo que se siguió trabajando en la recuperación de caminos, ya que hoy prácticamente está en un 97% seco, pero hay muchos caminos que sigue con un deterioro total, y con las herramientas que tiene el municipio que no es mucha, tratar de recuperar eso vaha ser difícil ante el otoño», puntualizo, de allí que recordó, «se achica la ventana de la cual pedíamos que debían aprovechar».

Tambien menciono al referente de la oficina local de hidráulica, el compromiso que había la Dirección de Hidráulica ante el ADA para la limpieza de los canales, ya que quedo en evidencia que no funcionaron. Ademas de que el ADA debe tomar acción en lo que refiere a canales clandestinos, puntualizo el directivo rural, en dialogo con El Regional Digital.