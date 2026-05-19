“Me encanta un buen bife de chorizo”: Marcos Pereda respondió a la polémica por los dichos de su hija sobre un “mundo sin carne”

En diálogo con Franco Mercuriali y Carolina Amoroso en TN, Pereda defendió la libertad de pensamiento dentro de su familia, aunque dejó en claro que no comparte esa postura y ratificó su histórica defensa de la ganadería argentina. “Mi hija es mayor de edad y tiene su opinión, y yo tengo la mía, y yo la respeto, y además valoro su pasión, pero no comparto”, afirmó Pereda durante la entrevista. El dirigente ruralista agregó: “Soy quinta generación de ganaderos. Me pasé de niño poniendo cucardas en la Rural y defendiendo la ganadería siempre. Y para redondearte el tema, me encanta un buen bife de chorizo”.

La polémica se desató luego de que se viralizara un fragmento de un podcast grabado en diciembre, en el que Milagros Pereda hablaba sobre la posibilidad de un futuro sin consumo de carne.

La difusión del contenido ocurrió en medio del clima electoral interno de la Rural, donde Marcos Pereda aparece como una de las voces críticas a la conducción actual de Nicolás Pino. En ese sentido, Pereda insinuó que la difusión del material no fue casual y vinculó el episodio con la disputa política dentro de la entidad. “Me parece muy bajo, me parece una violencia institucional no vista nunca, y muestra un nerviosismo por el lado del oficialismo”, sostuvo. Además, apuntó directamente contra el sector que conduce actualmente la Rural: “Nicolás Pino se quiere quedar hasta 2030. Si piensa que con este tipo de artilugios va a llegar…”.

Durante la entrevista, tanto Mercuriali como Amoroso remarcaron que los dichos de su hija también reflejan una mirada generacional cada vez más presente en sectores urbanos. Frente a eso, Pereda reconoció que el debate existe, aunque volvió a defender el rol de la proteína animal. “Mi vida me la paso repensando cosas, pero el tema de la proteína animal no lo repienso. No creo que haya un sustituto para la proteína animal”, afirmó. Y reforzó su visión sobre el negocio ganadero argentino:

“Siempre estoy pensando cómo hacer para que la carne argentina se coloque en el mundo y llegue a los mercados más premium”. La entrevista dejó expuesta no solo la tensión política dentro de la Sociedad Rural Argentina, sino también un debate cultural y generacional que atraviesa al sector agropecuario y a buena parte de la sociedad».

En resumen, la interna de la Sociedad Rural Argentina se recalienta día a día y hasta parece entrar en lo más profundo de las familias.