Sociedad Rural 9 de Julio: Charla sobre normativa e implementación de Trazabilidad Bovina Electrónica

Tras la implementación por parte de Senasa sobre el nuevo sistema de identificación bovina electrónico, mediante la Resolución 841/2025, y que rige desde el 1 de enero de 2026, para las categorías vacunas; desde Sociedad Rural de 9 de Julio informaron que en conjunto con Funuesa y la oficina Senasa 9 de Julio se llevara adelante una charla informativa sobre el funcionamiento y procedimiento del nuevo sistema de trazabilidad electrónica.

Desde la Sub Comisión de Carnes de la entidad rural informaron que el encuentro será el miércoles 4 de febrero a las 20hs. en el Salón “11 de Marzo” de Sociedad Rural, y tiene por objetivo, conocer los alcances de la nueva normativa, su aplicación práctica y los beneficios para el productor.

De Olavarrieta tendra a su cargo uno de los bloques en la Charla

Al respecto la charla está organizada en dos partes, en un primer bloque, el Med. Vet. Marcelo De Olavarrieta, jefe de la oficina Senasa 9 de Julio, se abocará a brindar información sobre el marco normativo, los objetivos de la trazabilidad electrónica, el rol del productor y del SENASA.

En el segundo bloque, será el turno de productores ganaderos que ya utilizan trazabilidad electrónica y la experiencia de los mismos. Cuanto beneficio le aporta el sistema, los alcances y experiencias reales a campo, por lo que se convoca a los productores de ganado vacuno a informarse en esta charla.

 

