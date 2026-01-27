Sociedad Rural 9 de Julio: Charla sobre normativa e implementación de Trazabilidad Bovina Electrónica

Tras la implementación por parte de Senasa sobre el nuevo sistema de identificación bovina electrónico, mediante la Resolución 841/2025, y que rige desde el 1 de enero de 2026, para las categorías vacunas; desde Sociedad Rural de 9 de Julio informaron que en conjunto con Funuesa y la oficina Senasa 9 de Julio se llevara adelante una charla informativa sobre el funcionamiento y procedimiento del nuevo sistema de trazabilidad electrónica.

Desde la Sub Comisión de Carnes de la entidad rural informaron que el encuentro será el miércoles 4 de febrero a las 20hs. en el Salón “11 de Marzo” de Sociedad Rural, y tiene por objetivo, conocer los alcances de la nueva normativa, su aplicación práctica y los beneficios para el productor.

Al respecto la charla está organizada en dos partes, en un primer bloque, el Med. Vet. Marcelo De Olavarrieta, jefe de la oficina Senasa 9 de Julio, se abocará a brindar información sobre el marco normativo, los objetivos de la trazabilidad electrónica, el rol del productor y del SENASA.

En el segundo bloque, será el turno de productores ganaderos que ya utilizan trazabilidad electrónica y la experiencia de los mismos. Cuanto beneficio le aporta el sistema, los alcances y experiencias reales a campo, por lo que se convoca a los productores de ganado vacuno a informarse en esta charla.