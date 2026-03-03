Sociedad Rural 9 de Julio ante el discurso político del HCD: Deja gusto a poco y falta de compromiso
Tras escuchar el discurso de la señora Intendente de 9 de Julio, Dra. María José Gentile, el presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, Ing. Agr. Hugo Enríquez, quien siguió atentamente las palabras de la Jefa Comunal.
En dialogo con El Regional Digital, valoro lo expresado por Gentile sobre el esfuerzo de los productores rurales del distrito, que fue muy grande el esfuerzo de los productores para poder tratar de de salvar parte de la producción en la red vial que quedó totalmente destrozada», recordo, al tiempo que mostro números municipales», dijo.
