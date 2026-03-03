Sociedad Rural 9 de Julio ante el discurso político del HCD: Deja gusto a poco y falta de compromiso

Tras escuchar el discurso de la señora Intendente de 9 de Julio, Dra. María José Gentile, el presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, Ing. Agr. Hugo Enríquez, quien siguió atentamente las palabras de la Jefa Comunal.

En dialogo con El Regional Digital, valoro lo expresado por Gentile sobre el esfuerzo de los productores rurales del distrito, que fue muy grande el esfuerzo de los productores para poder tratar de de salvar parte de la producción en la red vial que quedó totalmente destrozada», recordo, al tiempo que mostro números municipales», dijo.

Sin embargo, Hugo Enríquez se mostro muy preocupado para afrontar este 2026, ya que deja poco a gusto o falta de compromiso de alguna forma. El bajo ingreso y el costo realmente de aplicar, Enríquez opino que será muy difícil de aplicar y enfrentar la situación para solucionar un problema, donde el 2025, nos dejo el 90% de los caminos rurales destruidos, subrayo.