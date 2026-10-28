Situación critica: Productores rurales federados de 9 de Julio reclamaron limpieza de canales y alcantarillados. Esperan ser recibidos por el Ministro Katopodis

Durante la jornada de este último martes 27 de octubre, se realizó en sede del Club Atlético Facundo Quiroga una asamblea de productores convocada por la Filial Federación Agraria Argentina (FAA) de 9 de Julio, con el objetivo de abordar la crítica situación que atraviesa la zona y avanzar en la búsqueda de soluciones.

Con la participación de un buen número de productores afectados, además de contar con la presencia del Delegado Municipal de Quiroga y representantes de organismos provinciales, Fabián Jaras, del Ministerio de Desarrollo Agrario, quien brindó información sobre el funcionamiento y la prórroga de la emergencia agropecuaria, los cambios y beneficios contemplados y el procedimiento para solicitarla, explicaron desde FAA.

También asistió, invitado Juan Echave, de la Autoridad del Agua (ADA), organismo dependiente del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, quien explicó los procedimientos para realizar denuncias por la existencia de canales clandestinos.

Durante la asamblea se realizó un relevamiento a partir de lo expresado por productores de Quiroga y La Niña, de las principales necesidades, por lo que se definieron dos pedidos concretos que serán presentados el próximo lunes 2 en La Plata, durante una audiencia de la Filial con el Ministerio de Infraestructura de la provincia, a cargo de Gabriel Katopodis.

Patricia Gorza, presidente de dicha Filial local de FAA en dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, reconoció que lamentablemente hay un 50% aproximado de caminos por los que no se puede transitar con un vehículo o una máquina, y el resto, con tan solo 50mms. mas de lluvia, se también se volvería intransitable, estimo.

La situación es crítica, porque en Quiroga además de las lluvias que en la zona llego a más de 300 mms, en apenas 15/20 días, también ingresa agua de la zona de Lincoln, proveniente del Rio V, informo.