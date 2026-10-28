Yomel desarrollo su 18º Jornada Anual de Concesionarios: El reconocimiento a su red comercial de todo el país

Por decimo octavo año consecutivo la empresa Yomel volvió a reunir a su red de concesionarios en 9 de Julio con el objetivo de reconocer el trabajo de la misma, valorar su compromiso con la marca, a los que los premio con dos jornadas de encuentro, donde estas empresas, en algunos de los casos con mas de 40 años de trabajo con la firma nuevejuliense, y a quienes tambien reconocio por su compromiso de ventas en el ultimo año.

Este año Yomel dentro de sus charlas técnicas, se enfoco en fortalecer algunas de sus herramientas del portfolio como lo son la linea Falc, Sembradora Spin y toda la linea de henolaje.

Sobre estas herramientas agrícolas, se refirió la Ing. Agr. Cecilia Zalazar, Gte. de Producto Yomel quien dialogo con El Regional Digital.