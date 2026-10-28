Cristian García Maquinaras presente en la 129º Expo Rural 9 de Julio: Con Claas, sembradora ERCA y Drones Next Siembra

La 129º Expo Rural de 9 de Julio se destaco este año por la tecnología que la misma exhibió. Es el caso de la empresa Cristian Garcia Maquinarias agrícolas, concesionario oficial Claas, Erca, Yomel, que desplego un importante stand, en especial con la marca alemana, donde los visitantes pudieron apreciar por ejemplo uno de los últimos tractores importados en el pais como lo es el Tractor Claas 930