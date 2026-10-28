163º Aniversario Ciudad 9 de Julio: Encuentro, Identidad, apreciar lo nuestro, y estar unidos

Este martes 27 se celebro el 163º aniversario de la fundación de la ciudad de 9 de Julio, por parte del Gral Julio de Vedia y en ese marco los festejos que se iniciaron el pasado domingo 25, con un concierto musical en el Salón Blanco, el día lunes 26 con distintas ponencias en el Museo y Archivo «Julio de Vedia», y este martes se desarrollo frente al palacio municipal un concierto con la participación del Coro Santa Cecilia, la Banda Juvenil, la Orquesta Municipal, y la Banda «Jesús Abel Blanco», cerrando la noche con el tenor del Teatro Colon, Fermín Prieto, acompañado con el piano de Mateo Caputo, músico local, quienes pusieron broche final a la jornada.

La jornada fue acompañada por descendientes del Gral. Julio de Vedia, hoy sus tataranietos, Joaquín de Vedia, Julio Lascano y Vedia, Pablo Cristian de Vedia y Jose de Vedia, quienes fueron declarados «Huéspedes de Honor».

En cuanto al acto dejaron sus palabras, el Historiador nuevejuliense, Hector Iaconis, quien se refirió a la vida de Julio de Vedia, el propio Julio Lascano y Vedia, hizo mención sobre quien fue De Vedia como militar, pero tambien su rol en lo social. Y cerro la intendente municipal, Maria Jose Gentile.

En dialogo con El Regional Digital, Gentile subrayo que se esta celebrando el 163 aniversario de esta hermosa ciudad de 9 de julio, y que va a continuar el domingo con el desfile, un desfile de las instituciones y un desfile criollo, así que volvemos a tener nuestro desfile aquí sobre la calle Mitre, subrayo.

Según Gentile, este 163º aniversario de la ciudad, «nos encuentran en un momento en donde nos repensamos como comunidad. Creo que hay que encontrarnos como nuevejulienses, en nuestra identidad, poder disfrutar de lo que tenemos, de las cosas que son nuestras y que no son de nadie más, que cuando uno se encuentra con un nuevejuliense en cualquier otra parte del pais o del mundo, inclusive sabe que si hablamos de algo es hablar del 9 de julio, si hablamos del Parque, nos remontamos al Caminito de la muerte, bueno, son esas cuestiones que solamente nosotros las sabemos, y nos habla de identidad. Así que, bueno, nos encuentran en un momento, como comunidad, pero siempre para trabajar y para sumar y estar unidos.

Consultada como desafío hacia delante, recordó que los nuevejulienses sabemos de muchos desafíos. La verdad que cuando uno se pone a pensar, nosotros no solamente en estos tres años de gestión, sino más atrás, los nuevejulienses, hemos atravesado muchos desafíos como inundación que venimos atravesando, con situaciones climáticas, económicas, con situaciones que por ahí uno no las tiene previstas, y siempre los nuevejulienses estamos al pie del cañón.