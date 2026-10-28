Nos encanta venir a 9 de Julio: Descendientes del «Gral. Julio de Vedia» empiezan a tomar cada vez mas identidad con 9 de Julio

Nosotros somos tataranietos y nos encanta venir a 9 de Julio, fueron las primeras palabras de Joaquin de Vedia, quien junto a otros miembros de la descendencia de Julio de Vedia, dialogaron con El Regional Digital. El interlocutor recordó, «Ya estuvimos el año pasado. Y vamos a venir siempre que nos inviten. Y si no nos invitan también vamos a venir, subrayo dando a conocer la identidad que empiezan a tomar para con la ciudad de 9 de Julio.

Joaquín de Vedia fue quien se encargo de entregar y donar al municipio, las borlas del bastón de Tuyuti y del General Julio de Vedia, y adelanto, prometo y me comprometo a traer el bastón.

Mira, yo me he propuesto hace años empezar a recordar a nuestros parientes, que han sido importantes. Porque me acuerdo que los muertos se dejan, dejan de existir cuando uno deja de recordarlos. Y tenerlos en la presencia permanente es buenísimo, sostuvo Joaquin.

Por su parte, Julio Lascano y Vedia, quien se ha dedicado a la diplomacia internacional, aseguro que vivir en las raíces de uno es lo más importante, mucho mas cuando uno se desarraiga e informo que esta es la tercera vez que visita 9 de Julio.

Ahora que me he retirado de mi labor diplomática, será frecuente la visita, aseguro y aseguro que lo hecho por el Gral. Julio de Vedia, es la misma historia argentina. Somos hijos de un país muy joven, la Argentina lo es. En realidad, 3 generaciones. Imaginen otros continentes, en la nuestra solamente en 3 generaciones se pudo desplegar este poder tan importante que tuvo el General Nicolas de Vedia, padre de una gran familia en la que Julio era parte, y que tuvo después el arraigo como militar, como diplomático y como político», explico.

Los familiares y tartaranietos analizaron que ya el padre de Julio de Vedia (Nicolás), fue decan de Cornelio Saavedra, estuvo en el Cabildo, y que obligó a Paso y Larreta discutir por esos dias.