Junin: Se disputa esta semana el CRC de Hockey Sub 19

La Confederación Argentina de Hockey organiza anualmente los certámenes Nacionales de Clubes, dividiendo para su desarrollo al país en regiones, con equipos de varias provincias en cada una: Patagonia, Centro Cuyo, Noreste y Noroeste y la Regional Bonaerense, que corresponde solamente a la Provincia de Buenos Aires por la cantidad de Clubes que están federados.

El torneo que se desarrolla en la ciudad de Junín, convoca a la categoría Sub 19, y los equipos se agrupan según las posiciones del año anterior en cada Asociación, por eso, este año, en la categoría Sub 19 van al Campeonato Regional de Clubes (CRC) “A” los primeros: de la Asociación del Centro, el Club Social; los segundos al “B”, el Club Atlético 9 de Julio.

El conjunto de Atlético 9 de Julio competirá desde este jueves 29, donde enfrentara a Los Miuras (Junín), CUDS (Mar del Plata), Remo (Azul), Sirio Libanes (Pergamino), Universitario (Mar del Plata), Racing (Chivilcoy) y Universitario (Bahía Blanca).