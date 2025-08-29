Siniestro Vial, una persona falleció en ruta 5

Un hombre de San Miguel murió al colisionar el auto en el que se movilizaba contra la parte trasera de un camión. Fue a pocos metros del peaje de Olivera, sentido Mercedes, a la altura del km 84 de la autovía.

La víctima, de 40 años de edad, era Policía de Profesión, quien por motivos que se desconocen impacta en alta velocidad contra la parte trasera de un camión.

El hombre iba en un Volswagen Passat e impactó contra un Ford Cargo conducido por un hombre de 32 años de edad domiciliado en Moreno.

Actúa la UFI N°2

Mercedes YA