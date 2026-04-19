Tras amenazas en escuelas, la Justicia comenzó a aprehender a algunos autores. En 9 de Julio se trabaja en la investigación de dos hechos

En las ultimas horas comenzó a dar su resultado la investigación iniciada en los últimos días por las amenazas que se sucedieron en decenas de escuelas de la provincia de Buenos Aires, ante amenazas intimidatorias de «tiroteo», generando cierto panico y poniendo en alerta a las autoridades educativas, y generando temor en alumnos y familias.

Tal es el caso de lo sucedido en nuestra ciudad, donde uno de los mensajes de amenaza se localizo en Escuela Técnica Nº 2 y el segundo en el Colegio Jesús Sacramentado, conformo informo una fuente de Educación Privada de la Región, por lo que se activaron protocolos de acción y denuncia, donde la Justicia ya esta trabajando en la investigación y dar con los autores de las amenazas.

Detención en Vicente López

Como parte de las investigaciones, un vídeo muestra el momento exacto en que la policía interceptó al joven de 16 años acusado de intimidación pública. El menor había amenazado con un ataque armado en la Escuela Secundaria Técnica N°1 de Vicente López.

En el video se observa el despliegue policial para trasladar al adolescente, a quien se le secuestró ropa, la mochila y dispositivos electrónicos. La investigación se disparó tras una historia de Instagram donde posaba con un arma y la frase: “El 22/04 no se salva nadie”.