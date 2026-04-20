El gran ganador: En el 8vo Congreso Argentino de Girasol se expuso porque crece el cultivo

En el marco del 8vo. Congreso Argentino de Girasol desarrollado en la ciudad de Mar del Plata, uno de los paneles fue el de Producción de Girasol en Argentina», donde distintos expositores compartieron una mirada del cultivo.

Uno de ellos fue, Ramiro Costa, quien desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio su mirada en la cadena de girasol.

En dialogo con El Regional Digital, el interlocutor destaco, «venimos a demostrar porque el Girasol es el gran ganador del ultimo tiempo, creciendo a tasas muy altas, acompañado tambien por un contexto internacional, que ha hecho que los precios del aceite de girasol suba. segun Costa todos los aceites subieron, pero en particular el de girasol, puntualizo.

Durante su exposicion, Ramiro Costa subrayo que siempre esta la idea de que una baja impositiva tendría efectos directos sobre la actividad: “Si fuera 0% el derecho de exportación para el girasol, se incentivaría más la siembra y la tecnología. La tasa de crecimiento de la producción de girasol pasaría de 6% a 20% anual”.

Costa informo ante el auditorio del Congreso de Girasol, que «el mundo está demandando más aceite, y el girasol está dentro de ese grupo”. Y remarcó que “el crecimiento proyectado del aceite de girasol será de 26% frente al 20% del resto de los aceites. No hay indicador que no lo muestre al girasol siendo el gran ganador de los últimos años”.