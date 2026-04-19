Amenazas intimidatorias en colegios: Autoridades policiales, municipales y de Educación mantuvieron una reunion de evaluación

Durante el pasado viernes se llevaron adelante distintas reuniones de trabajo encabezadas por autoridades de seguridad y educación del distrito de 9 de Julio, con el objetivo de abordar situaciones detectadas en instituciones educativas locales. Recordemos que precisamente, las amenazas que surgieron a mitad de semana, manifestaban una acción de tiroteo. Por lo que tanto las autoridades educativas y policiales habían dispuestos distintos protocolos de trabajo.

En primera instancia, se reunieron el subsecretario de Seguridad y Tránsito Municipal, Walter Depaoli, junto a responsables de la Estación de Policía Comunal, Comisario Inspector, Carlos Barrena, Estación de Policía 9 de Julio, Comisario Juan Davila, de la Comisaría de la Mujer y la Familia Oficial Estefanía Segovia, de la SubDDI Bragado, Evangelina Martinelli, de Patrulla Rural 9 de Julio y de las sub comisarías Dudignac, French y Quiroga.

Posteriormente, se desarrolló un segundo encuentro con la Inspectora Jefe Distrital de Educación, profesora Gabriela Tiani.

En dichas reuniones se trató la problemática vinculada a inscripciones y mensajes detectados en establecimientos educativos, acordándose líneas de acción conjuntas para organizar intervenciones de acuerdo a las competencias de cada área.

Asimismo, se destacó la predisposición de los equipos de trabajo para implementar medidas preventivas, disuasivas y de protección integral, con el fin de resguardar la seguridad de alumnos, docentes y toda la comunidad educativa.